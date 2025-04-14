Овечкин назвал шикарным клип Жукова в честь снайперского рекорда НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал специальную версию песни «18 мне уже», созданную Сергеем Жуковым и Национальной Медиа Группой в честь забитой 895-й шайбы хоккеиста.

«Шикарная песня, мне очень понравилась. Жду не дождусь, когда увижу Серегу и споем ее вместе», — отметил Овечкин, отвечая на вопрос «Известий».

К настоящему моменту клип собрал уже более 6 млн просмотров.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Позднее, 14 апреля, Овечкин забил 896-ю шайбу и обновил собственный снайперский рекорд НХЛ.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.