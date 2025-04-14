Введение новых, «самых тяжелых» санкций против Москвы, к которым членов Евросоюза (ЕС) призывает Франция, не повлияет на экономику России. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 14 апреля.

«Они уже три года вводят «самые тяжелые» санкции и говорят, что после этого экономика России точно рухнет. Но мы решаем все вопросы. Несмотря на трудности, наша экономика становится только крепче», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Чепа отметил, что пока мир приближается к серьезному кризису тарифов и пошлин, именно российская экономика показывает себя самой жизнеспособной, несмотря на все внешние ограничения и давление. Парламентарий пожелал, чтобы после этих «самых тяжелых» санкций французская экономика не рухнула окончательно.

«Потому что все-таки граждане Франции не должны страдать от ошибок и глупости своих руководителей. Не будем желать ничего плохого народу этой страны», — заключил политик.

Ранее в этот день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу необходимо ввести «самые тяжелые санкции» против России, передает RT.

Барро заявил, что Соединенные Штаты также могут ввести санкции, чтобы побудить российскую сторону к переговорам, передает ИА Регнум.

1 апреля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что введение новых санкций ЕС против России не имеет смысла и наносит больше вреда самим европейским странам. По мнению специалиста, несмотря на негативные последствия, шесть стран Евросоюза готовы ужесточать ограничения.

До этого, 27 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Евросоюза в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Она также добавила, что страны — члены ЕС собираются наращивать финансовую и военную поддержку Киева в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта сообщил, что страны — участницы встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.