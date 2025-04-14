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В России произошло 496 ДТП за минувшие выходные

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/«Мобильный репортер»
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За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 496 ДТП, в которых погибли 52 и получили ранения 615 человек. 38 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 14 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Карачаево-Черкесии на региональной автодороге водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где поочередно совершил столкновение с двумя другими легковушками. Виновник автоаварии госпитализирован с травмами, водитель и два пассажира из второй автомашины, с которыми он столкнулся, после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

В результате 122 ДТП, 37 из которых произошли на пешеходных переходах и 85 вне зоны их действия, погибли 14 пешеходов, еще 118 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 19 детей-пешеходов, 14 из которых получили травмы при пересечении проезжей части вне установленных для этого мест.

В Нижегородской области ночью на 341-м км автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород 22-летний водитель из Таджикистана, находившийся за рулем легковой автомашины в состоянии наркотического опьянения в запрещенном месте выехал на встречную полосу и совершил наезд на группу пешеходов (двигались по левой по ходу движения нарушителя обочине, в попутном с ним направлении). После наезда на людей автомобиль виновника ДТП съехал с дороги и опрокинулся. В происшествии все семь пешеходов получили травмы: четырех госпитализировали, а трех направили на амбулаторное лечение.

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С участием автобусов зафиксировано 20 ДТП, в которых погибших нет, но 24 участникам дорожного движения, в том числе двум детям-пассажирам, потребовалась медпомощь. Причиной восьми происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. Кроме того, за минувшие выходные зарегистрировано 72 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 79 юных участников дорожного движения, в том числе 45 пассажиров, семь велосипедистов и шесть водителей мототранспорта. В одном транспортном средстве погибли несовершеннолетние водитель и пассажир.

В Ставропольском крае на 54-м км автодороги регионального значения Светлоград — Благодарный — Буденновск 15-летний водитель, в ночное время управляя легковушкой без водительского удостоверения, съехал с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП погибли и сам виновник происшествия, и его 14-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сиденье и не была пристегнута. Еще два пассажира, в том числе ровесник погибшей школьницы, оказались в больнице. Раненый подросток находился на заднем ряду сидений и также не был пристегнут ремнем.

«Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто- и мототранспортом без соответствующего на то права и навыков вождения. Помните, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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9 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).

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