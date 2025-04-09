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В России увеличилось число ДТП в начале 2025 года

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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За первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибло 2,6 тыс. человек (-0,8%), ранено 30,6 тыс. (+1,4%). Об этом 9 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Сразу 20% от всех дорожных происшествий приходится на пять регионов: Москву, Краснодарский край, Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Московскую область. Больше всего погибших зарегистрировано в Краснодарском крае, Московской, Ростовской и Нижегородской областях, а также в Башкортостане.

Отмечается, что динамика происшествий с участием двухколесного транспорта растет быстрее, чем общая аварийность. Так, ДТП с пострадавшими велосипедистами с начала года стало больше на 51%, с участием мотоциклов — на 71,6%, мопедов и приравненных к ним транспортных средств — на 111,7%. Ни одного ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за первые три месяца 2025-го в отчетности не зафиксировано.

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Накануне сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО. В его отзыве представлена позиция ЦБ, согласно которой эта мера потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин, что создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.

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