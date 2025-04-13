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Посол Келин обвинил ЕС и Британию в попытке остановить мирный процесс по Украине

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Фото: пресс-служба посольства России в Великобритании
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Евросоюз (ЕС) и Великобритания делают всё возможное, чтобы остановить поиск путей для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 13 апреля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Би-би-си.

«Это важно. Потому что сейчас ЕС вместе с Великобританией делают всё, чтобы остановить его», — сказал он в ходе трансляции, его слова приводит ТАСС.

По словам посла, в настоящее время Москва работает над мирным решением конфликта на Украине. Он назвал этот процесс довольно интенсивным, реализующимся по разным направлениям. Рано или поздно, продолжил он, поиски путей урегулирования кризиса дадут результаты.

Келин также призвал не мешать данной работе.

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Ранее, 9 апреля, депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Марк Ботенга заявил, что представители европейских политических элит хотят нажиться на украинском кризисе и не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. К числу таковых относится, в частности, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, а также политики других стран Евросоюза (ЕС), которые получают выгоду от поставок вооружений Киеву, уточнил он.

Глава МИД России Сергей Лавров в тот же день заявил, что европейские страны в очередной раз «окрысились» на Россию. Он отметил, что Москва наблюдает очередную волну, когда Европа ополчилась на РФ.

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