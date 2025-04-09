Представители европейских политических элит хотят нажиться на украинском кризисе и не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Об этом 9 апреля заявил депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Марк Ботенга.

К числу таковых относятся, в частности, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, а также политики других стран Евросоюза (ЕС), которые получают выгоду от поставок вооружений Киеву.

«Господин Де Вевер и целая часть европейского истеблишмента, вместо того чтобы стремиться положить конец этому <конфликту>, собираются его обострить, заявив, что наши компании могут получить прибыль от него», — приводит его слова газета La Libre.

Ботенга уточнил, что не призывает сворачивать оборонное производство в Бельгии, которое хорошо работало и до начала конфликта. Однако сейчас нужно сделать выбор: или дипломатия, или «вечный военный конфликт», который обеспечит поток заказов для промышленности. Депутат считает, что сейчас ЕС в целях своей же безопасности нужно выбрать систему, основанную исключительно на дипломатии.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее 9 апреля заявил, что европейские страны в очередной раз «окрысились» на Россию. Он отметил, что Москва наблюдает очередную волну, когда Европа ополчилась на РФ. При этом все мировые трагедии всегда начинались с агрессивных действий со стороны европейцев — и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, напомнил министр.

До этого, 3 апреля, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил «Известиям», что французский народ не согласен с политикой нынешних властей страны, которые поддерживают Украину и не способствуют заключению мира, к чему стремятся президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Он также указал, что идея саботажа мирных намерений абсолютно абсурдна и не имеет никакого смысла. Такой же глупой и бессмысленной, по словам Дюпона-Эньяна, является идея направить на Украину миротворческий контингент европейских войск.