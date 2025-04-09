Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Мир
Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Мир
Депутат ЕП заявил о желании европейских элит нажиться на украинском кризисе
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от активов РФ для предоставления помощи Украине
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Румынию в конце апреля
Общество
В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Сюжет:

Депутат ЕП заявил о желании европейских элит нажиться на украинском кризисе

Депутат ЕП Ботенга: ЕС не хочет мира Украине, так как зарабатывает на конфликте
0
EN
Фото: TASS/imago images/Future Image
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Представители европейских политических элит хотят нажиться на украинском кризисе и не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Об этом 9 апреля заявил депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Марк Ботенга.

К числу таковых относятся, в частности, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, а также политики других стран Евросоюза (ЕС), которые получают выгоду от поставок вооружений Киеву.

«Господин Де Вевер и целая часть европейского истеблишмента, вместо того чтобы стремиться положить конец этому <конфликту>, собираются его обострить, заявив, что наши компании могут получить прибыль от него», — приводит его слова газета La Libre.

Ботенга уточнил, что не призывает сворачивать оборонное производство в Бельгии, которое хорошо работало и до начала конфликта. Однако сейчас нужно сделать выбор: или дипломатия, или «вечный военный конфликт», который обеспечит поток заказов для промышленности. Депутат считает, что сейчас ЕС в целях своей же безопасности нужно выбрать систему, основанную исключительно на дипломатии.

«Украина больше всех нуждается в мире, иначе она будет уничтожена»
Профессор Джеффри Сакс — о прекращении огня в зоне СВО, российско-американском диалоге и отношении Европы к конфликту

Глава МИД России Сергей Лавров ранее 9 апреля заявил, что европейские страны в очередной раз «окрысились» на Россию. Он отметил, что Москва наблюдает очередную волну, когда Европа ополчилась на РФ. При этом все мировые трагедии всегда начинались с агрессивных действий со стороны европейцев — и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, напомнил министр.

До этого, 3 апреля, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил «Известиям», что французский народ не согласен с политикой нынешних властей страны, которые поддерживают Украину и не способствуют заключению мира, к чему стремятся президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Он также указал, что идея саботажа мирных намерений абсолютно абсурдна и не имеет никакого смысла. Такой же глупой и бессмысленной, по словам Дюпона-Эньяна, является идея направить на Украину миротворческий контингент европейских войск.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025