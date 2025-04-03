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Во Франции заявили о поддержке курса Трампа на мирное урегулирование на Украине

Дюпон-Эньян: если Трамп и Путин выступают за мир на Украине, Франция не будет против
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Французский народ не согласен с политикой нынешних властей страны, которые поддерживают Украину и не способствуют заключению мира, к чему стремятся лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Об этом 3 апреля заявил «Известиям» лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Это безумие. Французский народ не согласен, и я хочу, чтобы русские знали, что французы не согласны с этой политикой. И я баллотируюсь на пост президента, чтобы избежать этого. Нам повезло, что у нас есть Трамп, который хочет мира», — отметил Дюпон-Эньян.

Кандидат в президенты Франции также указал, что идея саботажа мирных намерений абсолютно абсурдна и не имеет никакого смысла.

«Зачем саботировать мир? Если Путин и Трамп заключат мир, почему Франция будет против этого? Это абсурд. Я думаю, выборы 2027 года будут решающими. Я единственный, кто осмеливается об этом сказать, я занимаю свою позицию. Я не русский агент, не американский агент, я француз, и я прошу мира», — говорит политик.

Такой же глупой и бессмысленной, по словам Дюпона-Эньяна, является идея направить на Украину миротворческий контингент европейских войск.

«Я не хочу, чтобы войска отправлялись на Украину. Украинский режим коррумпирован. Деньги, отправленные на Украину, оказываются у украинских олигархов», — пояснил он.

Отправка военных Евросоюза может только усугубить ситуацию. При этом в поддержку данных действий выступает не народ Франции, а только нынешний президент страны Эммануэль Макрон, который через два года, согласно закону, сложит свои полномочия.

«Я не хочу, чтобы Франция вмешивалась в этот конфликт. Совершенно нереально. Но когда страной управляют опасные люди, всё может закончиться плохо. Я бы не хотел, чтобы начался цикл провокаций, сопряженный с опасностью ядерной эскалации. Согласно недавнему опросу, 85% французов против отправки войск. Поэтому мы должны сохранять спокойствие и, прежде всего, избежать этой катастрофы», — резюмировал Дюпон-Эньян.

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В этот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Франция или Великобритания должны взять на себя инициативу по взаимодействию с Россией для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, страны Европы, поддерживающие Украину (так называемая «коалиция желающих»), ранее согласились с тем, что один из их лидеров на определенном этапе должен вступить в контакт с РФ.

6 марта лидер «Национального объединения», депутат Европарламента Жордан Барделла выступил против размещения французских войск на Украине. По словам Барделла, в случае принятия решения о создании буферной зоны на Украине контроль над ней должны будут осуществлять «голубые каски» ООН. Он добавил, что президенту Франции нужно проявлять «крайнюю осторожность в выборе формулировок, чтобы не вызывать беспокойство у французов».

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