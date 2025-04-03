Стубб призвал Францию и Великобританию к диалогу с Россией по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб 3 апреля заявил, что Франция или Великобритания должны взять на себя инициативу по взаимодействию с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

«Я лично предпочитаю, чтобы этим занимались наши представители из «коалиции желающих». Другими словами, Франция или Великобритания», — передает Reuters заявление Стубба, который выступил перед журналистами в Хельсинки.

По его словам, страны Европы, поддерживающие Украину (так называемая «коалиция желающих»), ранее согласились с тем, что один из их лидеров на определенном этапе должен вступить в контакт с РФ.

Президент Финляндии подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно скоординированы.

Ранее, 1 апреля, Стубб заявил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя слова финского лидера, что РФ никогда не стремилась портить отношения с другими государствами, особенно с соседями, а всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество.