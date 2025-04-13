Собянин анонсировал арктическую экспедицию для московских школьников

В Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, экспедиция пройдет в конце июля — начале августа и продлится около двух недель.

В общей сложности в проекте примут участие 14 школьников 9–11-х классов и студентов колледжей. Им предстоит отправиться на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин.

«Путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков, — написал Собянин в своем Telegram-канале. — Займутся научным волонтерством — изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых».

Участниками отряда станут успешно прошедшие отбор подростки. Первым испытанием для кандидатов будет Арктический диктант — претендентам предстоит ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. Вторая часть отбора будет организована в форме приключенческой игры «Герои Арктики». Кроме того, ребятам предстоит проверить туристские и экспедиционные знания и навыки.

Финальным испытанием станут учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе — участникам предстоит преодолеть пеший маршрут протяженностью порядка 60 км.

Как напомнил мэр Москвы, в этом году Большую арктическую экспедицию проведут уже в пятый раз. На этот раз экспедиция будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.