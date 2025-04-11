Китай запустил ракету с испытательным спутником связи

Китай запустил ракету «Чанчжэн-3B» с испытательным спутником связи. Пуск состоялся с космодрома в провинции Сычуань на юго-западе страны, передает телеканал «Известия».

Спутник успешно выведен на орбиту и приступил к испытаниям. Аппарат предназначен для тестирования многодиапазонной и высокоскоростной связи.

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