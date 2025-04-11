МИД: РФ и США в Стамбуле наметили ориентир для нового раунда консультаций

Представители России и США в ходе переговоров в Стамбуле наметили ориентиры для дальнейших раундов консультаций, а также обменялись закрепляющими достигнутые договоренности о взаимных обязательствах в различных сферах нотами. Об этом говорится в документе, опубликованном 10 апреля на сайте МИД РФ.

«По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», — говорится в документе.

Кроме того, представители обсудили взносы РФ в бюджеты ООН и некоторых других международных организаций. Также российская сторона призвала США вернуть шесть ранее конфискованных объектов дипломатической недвижимости, которая принадлежит России.

«Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба», — говорится в опубликованном материале.

Помимо этого, делегации подняли вопрос об упрощении режима оформления виз и режима передвижения дипломатов государств по стране пребывания.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сообщил 10 апреля, что переговоры РФ и США в Стамбуле завершены и делегации покинули российское генконсульство. По его данным, переговоры длились около шести часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер. По окончании переговоров Дарчиев остался в генконсульстве, чтобы оповестить Москву об их итогах и составить финальный отчет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений.