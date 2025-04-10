Песков заявил об обсуждении нормализации отношений РФ и США на переговорах в Стамбуле

Россия и США обсуждают на переговорах в Стамбуле исключительно нормализацию отношений между странами. Об этом 10 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», — сказал он на брифинге.

Официальный представитель Кремля отметил, что временных ограничений для завершения консультаций между двумя странами нет.

Кроме того, по словам Пескова, вопрос урегулирования конфликта на Украине не затрагивается в ходе российско-американских переговоров в Стамбуле. Он добавил, что все заинтересованы в разрешении данной ситуации, но при этом необходимо учитывать интересы всех сторон.

В этот же день представители РФ и США прибыли к месту переговоров в Стамбуле. Позже стало известно о начале беседы между сторонами. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал, что на первом этапе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном будет восстановлено дипломатическое взаимодействие, которое обсудят на закрытой встрече.