Россия и США завершили переговоры в Стамбуле
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершены, делегации покидают российское генконсульство. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».
По его данным, переговоры длились около шести часов. Эта встреча — первый этап восстановления дипломатических связей между государствами, отметил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений.