Посол РФ после переговоров с США остался в генконсульстве для подготовки отчета
Посол России в США Александр Дарчиев по окончании российско-американских переговоров остался в генконсульстве, чтобы оповестить Москву об их итогах и составить финальный отчет. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились, продлившись около шести часов, после чего делегации покинули российское генконсульство, сообщил ранее в четверг корреспондент «Известий». Встреча стала первым этапом восстановления дипломатических связей между государствами.
Россию на переговорах представлял Александр Дарчиев, а американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений по линии МИДа и Госдепартамента. По словам Пескова, вопрос урегулирования конфликта на Украине не затрагивается в ходе российско-американских переговоров в Стамбуле.