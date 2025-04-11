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Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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В Министерстве обороны России 11 апреля сообщили о подвигах бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия гвардии рядового Виктора Дубина, который действовал в составе расчета артиллерийского орудия и выполнял боевую задачу по уничтожению техники, личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению Дубина удалось выбить противника с укрепленных позиций, но украинские боевики, не желая отступать, запросили подкрепление. Расчет гвардии рядового получил координаты о скоплении живой силы и техники ВСУ, которые были готовы выдвинуться на помощь терпящим бедствие боевикам. Дубин навел орудие и выполнил огневую задачу, тем самым уничтожив большую часть украинской бронетехники и личного состава.

Благодаря его успешным действиям противник оставил попытки вернуть свои позиции и отступил, что в свою очередь помогло российским военнослужащим закрепиться на точке.

Кроме того, в Минобороны обратили внимание на действия оператора расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардии рядового Ярослава Разварова, который выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, а также осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе ведения воздушной разведки оператор обнаружил замаскированные опорные пункты и живую силу противника, после чего передал координаты артиллеристам, которые произвели огонь по целям и уничтожили их.

Благодаря его профессиональным действиям противник был поражен, это в свою очередь помогло российским военнослужащим продвинуться вперед.

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В Минобороны России 10 апреля сообщили о том, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками ВСУ в Запорожской области на ореховском направлении.

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