Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны России.
«В основном мы работаем по пехоте. Если у них наступление идет, мы останавливаем наступление и наша пехота уже идет вперед», — сообщил командир орудия «Мста-Б» с позывным Зверь.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы ежедневно выполняют все поставленные задачи, демонстрируя при этом высокую эффективность в сдерживании противника. Они способны срывать ротации и блокировать маневры боевиков ВСУ, а также поражать украинские оборонительные позиции и вести контрбатарейную борьбу.
Благодаря грамотным действиям артиллеристов данного орудия, укрепляются передовые позиции российских военнослужащих и создаются условия для развития дальнейшего наступления.
Минобороны РФ 9 апреля сообщило, что расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области.