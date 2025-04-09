Бойцы ВС РФ поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного производства в Запорожской области. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе несения боевого дежурства в рамках контрбатарейной борьбы расчеты выполняют полеты вглубь территории противника на ореховском направлении спецоперации для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника.

Отмечается, что разведка и поиск целей выполняются также в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Так, во время полета над вражеской территорией оператор разведывательного БПЛА обнаружил на удалении около 30 км замаскированную гаубицу иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области.

После обнаружения цели ее координаты были немедленно переданы на командный пункт. Расчет «Ланцета» умело совершил заход на цель, а разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы противника.

«По возможности работаем барражирующим боеприпасом «Ланцет», корректируем огонь артиллерии», — сказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Сокол.

Минобороны РФ 7 апреля показало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» по ликвидации бронетехники ВСУ в Сумской области. Российским военным с помощью расчетов FPV-дронов удалось вывести из строя американский танк Abrams.