Эксперт объяснила особенности учета отпуска по уходу за детьми в пенсионном стаже

Отпуск по уходу за ребенком, вопреки распространенному заблуждению, входит в пенсионный стаж лишь частично, отметила экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Она рассказала «Известиям», чем отличается страховой стаж от общего, как учитывается период ухода за детьми.

«Только первые полтора года после рождения каждого ребенка засчитываются в страховой стаж — тот, что напрямую влияет на право на страховую пенсию по старости и ее размер. Именно за эти полтора года начисляются пенсионные баллы, поскольку это считается «застрахованным» периодом: пусть напрямую работодатель и не платит взносы, государство условно компенсирует отсутствие трудовой деятельности уходом за ребенком», — объяснила она.

При этом вторые полтора года — с момента, когда ребенку исполняется 1,5 года и до достижения трехлетнего возраста, — в страховой стаж не входят. Пособие в этот период, как правило, уже не выплачивается, взносы в Социальный фонд России не идут, а значит, и прав на дополнительные пенсионные баллы не возникает.

«Речь здесь именно о страховом стаже — том самом, что нужен для назначения страховой пенсии по старости. Он отличается от общего трудового стажа, который учитывается, например, при назначении пенсии по старости по прежним правилам до реформы 2002 года или при определении выслуги лет», — сказала эксперт.

Страховой стаж предполагает наличие факта уплаты страховых взносов либо признание периода застрахованным государством. В него входят не только официальная работа по трудовому договору, но и периоды, когда человек ухаживал за инвалидом или ребенком до 1,5 года.

«Однако здесь есть ограничение: общий объем таких «нестраховых» периодов — максимум шесть лет. То есть даже если в семье пять или шесть детей, в стаж будут включены не более четырех декретов», — уточнила Анисимова.

Говоря про досрочную пенсию, экономист отметила, что отпуск по уходу за ребенком засчитывается в стаж, дающий право на льготу, только в одном исключительном случае: если он начался до 6 октября 1992 года.

«Именно эта дата фиксирует изменение подхода — до нее отпуск считался специальным стажем, после — уже нет. Значит, если женщина начала отпуск до этой даты, то весь его период включается в стаж для досрочной пенсии, даже если завершился он позже. Если же отпуск оформлен позже, на досрочную пенсию он повлиять не сможет. Это особенно важно, например, для педагогов и медработников, у которых установлен специальный стаж для выхода на пенсию раньше общеустановленного срока», — заключила Анисимова.

Ранее, 8 апреля, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что страховые пенсии у работающих пенсионеров в России после индексации в 2025 году выросли темпами выше, чем уровень инфляции. По его словам, в среднем рост составил более 13%.