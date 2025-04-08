Эксперт рассказал об изменении выплат работающим пенсионерам

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как изменились выплаты у работающих пенсионеров.

В беседе с aif.ru во вторник, 8 апреля, специалист отметил, что страховые пенсии у работающих пенсионеров в России после индексации в 2025 году выросли темпами выше, чем уровень инфляции, в среднем рост составил более 13%.

Эксперт указал на то, что с 2016 по 2024 год страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Между тем информация о проводимых индексациях фиксировалась на индивидуальном лицевом счете. Там же можно ознакомиться с суммой пенсии, которая начисляется пенсионеру сейчас, и с суммой, которую будут ему начислять после увольнения.

«В 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров выросли темпами выше инфляции. Это благодаря тому, что индексация размеров пенсий работающих пенсионеров в 2025 году возобновлена и осуществляется от суммы, которая выплачивалась бы при прекращении трудовой деятельности», — пояснил специалист.

Ранее в этот день Социальный фонд России сообщил, что с 1 апреля в России началась индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,75%. Она коснется 4,2 млн россиян, уточняет НСН. В январе уже увеличились страховые пенсии, в феврале подросли социальные выплаты, а сейчас проиндексируют государственные пенсии.

В этот же день председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов сообщил, что с января 2026 года в России будет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. По его словам, основная цель новой схемы должна учесть различные экономические факторы и приблизить пенсионные выплаты к реальным изменениям зарплат и уровня цен, отмечает ИА Регнум.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов 7 апреля в беседе с RT заявил, что для получения пенсии необходимо наличие 15-летнего стажа. Он добавил, что минимальная сумма коэффициентов составляет 30. Неофициальное трудоустройство может привести к проблемам с получением пенсии, предупредил эксперт. Страховой стаж в этом случае не формируется, отмечает 360.ru.