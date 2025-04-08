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В Госдуме рассказали о новой схеме индексации пенсий в 2026 году

Депутат Гаврилов: в 2026 году пенсии в РФ могут проиндексировать дважды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В 2026 году в России вступит в силу новый порядок индексации страховых пенсий, согласно которому россияне получат дополнительные прибавки к выплатам. Об этом 8 апреля сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

«Много говорится о том, что с 1 января 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Законодательно предусмотрено, что в феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России», — сказал председатель в беседе с ТАСС.

Он добавил, что дополнительная надбавка возможна в случае, если средние зарплаты окажутся выше, чем уровень инфляции. Однако уровень надбавки является ограниченным и зависит от объема реальных поступлений, которые направлены на пенсии.

«Допустим, в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 000 рублей. Если инфляция составит 5%, с февраля следующего года сумма пенсии может подняться до 24 150 рублей. В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24 633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей», — добавил Гаврилов.

По его словам, при постоянном росте цен данная надбавка не окажется значительной. Он объяснил, что, вероятно, целью новой схемы является приближение пенсионных выплат к изменениям уровня цен и зарплат. Кроме того, Гаврилов отметил, что резких надбавок, скорее всего, не будет.

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В этот же день в Соцфонде РФ напомнили, что в 2025 году россиянам для назначения страховой пенсии требуется достижение установленного возраста для выхода на пенсию, а также не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов. Уточнялось, что в текущем году общеустановленный пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, а у женщин — 59 лет и старше.

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