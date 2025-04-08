Россиянам рассказали об условиях для назначения пенсии в 2025 году
В 2025 году россиянам для назначения страховой пенсии требуется достижение установленного возраста для выхода на пенсию, а также не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов. Об этом 8 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Уточняется, что в текущем году общеустановленный пенсионный возраст у мужчин — 64 года и старше, общеустановленный пенсионный возраст у женщин — 59 лет и старше.
При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 4 марта рассказала, что после достижения 80 лет фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается.