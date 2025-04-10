Omoda анонсировала «кибермеханический» кроссовер C3
Компания Omoda анонсировала новый кроссовер C3. Он выполнен в «кибермеханическом» дизайне, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 10 апреля.
Как рассказали представители марки, в Omoda C3 дизайнеры бренда отказались от плавных изгибов ради контуров, расчерченных «будто ударами молнии». Силуэт автомобиля вдохновлен киберфутуристичной реальностью «меха» — высокотехнологичных машин будущего.
Omoda C3 станет младшей моделью в линейке китайской марки. Ожидается, что новинка дебютирует на автосалоне в Шанхае в этом апреле. В текущем году компания Omoda планирует вывести на российский рынок флагманский кроссовер C7. Сейчас в модельный ряд бренда в РФ входят кроссовер C5 и седаны S5 и S5 GT.
Ранее в этот день компания Hongqi представила в России новую версию бизнес-седана Hongqi H5 в исполнении Black Edition, которая отличается стилистическими решениями. Модель стоит от 5,15 млн рублей, что на 160 тыс. дороже версии Deluxe, которая прежде была максимальной для Hongqi H5.
Также 10 апреля в России стартовал прием заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1,99 млн рублей. На выбор доступны две версии — с полной массой 2600 кг или 2499 кг.