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Продажи фургона Sollers SF1 начались в России

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Фото: «Соллерс»
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В России стартовал прием заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1,99 млн рублей. На выбор доступны две версии — с полной массой 2600 кг или 2499 кг. Об этом говорится в сообщении компании «Соллерс», которое поступило «Известиям» 10 апреля.

Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Двигатель отвечает эконормам «Евро-5» и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Высота кузова составляет 1,9 м, что позволяет заезжать на низкие паркинги, упрощая процессы погрузки-разгрузки. Грузовой отсек объемом 5,15 куб. м имеет износостойкое покрытие пола и боковых панелей, оснащен внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза.

В базовую комплектацию кабины входят две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная тормозная система, ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистема с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

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2 апреля сообщалось, что на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для «УАЗ Профи» и моделей Sollers. Полуторки «УАЗ Профи» с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем встанут на конвейер УАЗа в апреле 2025 года.

20 марта стало известно, что компания «Соллерс» намерена запустить в продажу новый внедорожник в начале 2026 года. В запуск проекта планируется инвестировать более 4 млрд рублей.

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