Премиум-седан Hongqi H5 получил версию Black Edition в России

Компания Hongqi представила в России новую версию бизнес-седана Hongqi H5 в исполнении Black Edition, новинка будет стоить от 4,99 млн рублей с учетом выгод. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 10 апреля.

Фото: Hongqi

Без учета выгод такая модель стоит от 5,15 млн рублей, что на 160 тыс. дороже версии Deluxe, которая прежде была максимальной для Hongqi H5.

Версия Black Edition отличается стилистическими решениями. Дизайн-пакет экстерьера включает затемненную решетку радиатора, черные молдинги дверей и крышки багажника, а также черный молдинг заднего бампера. Передняя и задняя оптика выполнена в затемненном исполнении. Установлены черные 18-дюймовые диски в особом дизайне.

Фото: Hongqi

В отделке салона использованы декоративные накладки под алюминий и черная обивка потолка. В отличие от других комплектаций Black Edition имеет функции вентиляции и обогрева сидений второго ряда.

Под капотом изменений нет. Модель оснащена бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л с мощностью 218 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч.

2 апреля компания Hongqi объявила о выходе на российский рынок нового минивэна HQ9, модель представлена в двух комплектациях по цене от 7,69 млн и 8,49 млн рублей. Минивэн предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) с 48-вольтовой электросистемой и классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.