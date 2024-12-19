Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальный фонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь в конце 2024 года
Политика
В Совфеде объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа
Пресс-релизы
Электроника «Триколор» полетела в космос
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательных БПЛА в Харьковской области
Мир
СМИ сообщили о планах ЕС принять новые антироссийские санкции 24 февраля
Политика
Во Франции назвали СВО вынужденной мерой РФ из-за политики Запада
Армия
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ
Армия
Российские силы освободили Сторожевое в ДНР
Армия
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и Abrams
Мир
Макрон утвердил новое правительство Франции
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в начале недели в Москве
Экономика
Путин указал на рекордные темпы строительства жилья в РФ из-за льготной ипотеки
Общество
Дело возбуждено по факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане и гололедице
Политика
В Госдуме назвали ограниченными ресурсы Молдавии для военной операции в Приднестровье
Мир
Нетаньяху заявил об «определенном прогрессе» в переговорах по заложникам в Газе
Мир
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ и Белоруссии
Армия
Пушилин заявил о взятии микрорайона Часова Яра под контроль ВС России

Omoda раскрыла интерьер кроссовера C7, который появится в России

0
Фото: Omoda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания Omoda распространила изображение салона нового кроссовера C7, который выйдет на рынок России. Ключевым элементом интерьера станет 15,6-дюймовый мультимедийный экран, позволяющий выводить картинку высокой четкости в разрешении 2,5K, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 19 декабря.

Достоинствами этого экрана представители Omoda назвали качественную цветопередачу и антибликовый эффект, также они отметили мощный процессор с высокой скоростью отклика на касание.

Кроме того, в компании пообещали, что кроссовер C7 получит хорошую шумоизоляцию. В список оснащения войдет атмосферная подсветка на 256 цветов с функцией динамического освещения, которая может меняться в зависимости от различных сценариев вождения и подстраиваться к ритму музыки.

17 декабря сообщалось, что старт продаж Omoda С7 ожидается на российском рынке в первой половине 2025 года. Впервые Omoda представила кроссовер C7 28 апреля на закрытой презентации в китайском городе Уху. Автомобиль имеет габариты 4621x1872x1673 мм и колесную базу длиной 2700 мм.

Авангард и абстракция: китайские кроссоверы прошли испытания морозами
На тесте «Известий» — Omoda C5 и Jetour Dashing

6 декабря Omoda представила в России обновленный кроссовер C5. Рестайлинговый паркетник отличается новой безрамочной решеткой радиатора, пересмотренной формой переднего бампера и дизайном колесных дисков. Цена кроссовера варьируется от 2,52 млн до 3,26 млн рублей в зависимости от комплектации и без учета спецпредложений. По сравнению с дорестайлинговой моделью цена базовой версии выросла на 200 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024