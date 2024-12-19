Omoda раскрыла интерьер кроссовера C7, который появится в России
Компания Omoda распространила изображение салона нового кроссовера C7, который выйдет на рынок России. Ключевым элементом интерьера станет 15,6-дюймовый мультимедийный экран, позволяющий выводить картинку высокой четкости в разрешении 2,5K, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 19 декабря.
Достоинствами этого экрана представители Omoda назвали качественную цветопередачу и антибликовый эффект, также они отметили мощный процессор с высокой скоростью отклика на касание.
Кроме того, в компании пообещали, что кроссовер C7 получит хорошую шумоизоляцию. В список оснащения войдет атмосферная подсветка на 256 цветов с функцией динамического освещения, которая может меняться в зависимости от различных сценариев вождения и подстраиваться к ритму музыки.
17 декабря сообщалось, что старт продаж Omoda С7 ожидается на российском рынке в первой половине 2025 года. Впервые Omoda представила кроссовер C7 28 апреля на закрытой презентации в китайском городе Уху. Автомобиль имеет габариты 4621x1872x1673 мм и колесную базу длиной 2700 мм.
6 декабря Omoda представила в России обновленный кроссовер C5. Рестайлинговый паркетник отличается новой безрамочной решеткой радиатора, пересмотренной формой переднего бампера и дизайном колесных дисков. Цена кроссовера варьируется от 2,52 млн до 3,26 млн рублей в зависимости от комплектации и без учета спецпредложений. По сравнению с дорестайлинговой моделью цена базовой версии выросла на 200 тыс. рублей.