«Дом.РФ» инвестировал 100 млрд рублей в строительство инфраструктуры в 26 регионах

Госкомпания «Дом.РФ» профинансировала проекты по развитию инфраструктуры в 26 регионах страны на сумму более 100 млрд рублей за счет механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Механизм инфраструктурных облигаций позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах. Виталий Мутко отметил, что это хороший инструмент привлечения длинных денег на 15-20 лет для вложения в развитие инфраструктурных проектов страны.

«Компания разместила облигации на сумму свыше 120 млрд рублей, 100 млрд рублей уже инвестировано в конкретные проекты в самых разных сферах. Например, запущена автодорога обход Тольятти, реализовано строительство микрорайона в Тюмени, проведена модернизация уличного освещения в Химках», — пояснил Виталий Мутко.

Мутко назвал целый ряд перспективных проектов, которые реализуются с использованием механизма инфраструктурных облигаций «Дом.РФ». В их число входят переходы через магистраль на Восточном полигоне в Амурской области, перевод котельных на острове Сахалин с угля на газ, а также несколько проектов, реализуемых в дорожной сфере, в том числе строительство Северного обхода Омска, создание депо для трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка под Петербургом, обновление парка троллейбусов в Челябинске и Чувашии.