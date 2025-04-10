В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций

Переговоры делегаций России и США начались в генконсульстве РФ Стамбуле. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что на встрече Россию представляет посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, а американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер.

В этот же день представители РФ и США прибыли к месту переговоров в Стамбуле. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал, что на первом этапе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном будет восстановлено дипломатическое взаимодействие, которое обсудят на закрытой встрече.