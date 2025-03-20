Осторожно, оптимизм: ждать ли прорыва от мартовских переговоров РФ и США

Россия и США готовятся к новой встрече в Саудовской Аравии, которая может пройти уже 23 марта в Джидде. Ключевой темой встречи станет обсуждение деталей частичного прекращения огня на Украине. При этом пока стороны далеки от компромиссов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 19 марта Дональд Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским и рассказал ему о договоренностях, достигнутых с Владимиром Путиным днем ранее. Украинский президент за день до этого согласился с инициативой прекратить взаимные удары на энергетическую инфраструктуру, при этом Киев уже успел атаковать российский объект. И это несмотря на то, что Путин сразу после окончания разговора с Трампом приказал военным не наносить удары по энергетике Украины. Как продвинулись стороны по вопросу мирного урегулирования — в материале «Известий».

РФ и США запускают процесс мирного урегулирования на Украине

Телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 18 марта и продлилась около двух часов, стала возможно поворотным пунктом в украинском конфликте. Лидеры договорились о немедленном запуске переговорного процесса. Россия поддержала предложение США о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Москва перешла к действиям моментально: сразу после разговора российский лидер приказал ВС РФ прекратить удары по энергетике Украины. Однако Киев, по данным Минобороны РФ, уже через несколько часов атаковал нефтеперевалочный объект на Кубани тремя дронами, что Кремль назвал «саботажем договоренностей».

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Россия и США также условились провести новый переговорный раунд, который может состояться уже 23 марта в саудовской Джидде. Ожидается, что американскую делегацию будет представлять госсекретарь США Марко Рубио, а также советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц. Пока не ясно, кто будет за столом переговоров от России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия и США 19 и 20 марта согласуют точные даты следующих контактов и состав переговорщиков. В Госдепе уточнили, что новый раунд переговоров России и США по Украине состоится не на министерском уровне.

Ключевые условия Москвы остаются неизменными. Как подчеркнули в Кремле, «полное прекращение иностранной военной помощи и передачи разведданных Киеву» — обязательное требование для дипломатического разрешения конфликта. Путин также передал Трампу информацию об обмене пленными (175 на 175) и передаче 23 тяжелораненых украинских военных в качестве жеста доброй воли. Как это и было запланировано, обмен состоялся 19 марта. Но несмотря на наметившийся прогресс, работа по урегулированию только началась.

— На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить — вопрос легитимности Зеленского, — отметил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

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Реакция США сейчас положительна и прагматична. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что администрация «подключает Госдеп, Пентагон и ЦРУ к контактам с Россией», а ослабление антироссийских санкций может последовать за прекращением огня. Советник по нацбезопасности Майк Уолтц уточнил, что технические группы встретятся в ближайшие дни в Эр-Рияде, чтобы «реализовать частичное перемирие, которого Трамп добился от России». При этом Белый дом подтвердил, что продолжит передавать Киеву разведданные «оборонительного характера», а Трамп заявил Зеленскому о готовности США «помочь в управлении электрическими и ядерными станциями». Более того, американский лидер фактически предложил Украине отдать контроль над этими объектами США. Как и потенциальное заключение сделки по редкоземельным металлам, это серьезно отразится на суверенитете страны.

Что Трамп передал Зеленскому

При этом проблемы со способностью Киева договариваться становятся всё очевиднее. Несмотря на заявления Зеленского о готовности прекратить удары по российским энергообъектам, атака на Кубани показывает: Киев либо не контролирует вооруженные формирования, либо сознательно нарушает договоренности.

Наиболее острым остается территориальный вопрос, и не ясно, на что готова пойти Украина ради достижения мира. Так, отказ от бывших территорий Владимир Зеленский назвал «красными линиями». Кроме того, украинская сторона не раз повторяла, что намерена не признавать де-юре новые регионы за Россией. Американский юрист по международному праву Клайн Престон считает, что на нынешнем этапе компромиссы едва ли возможны. Серьезным препятствием для мира может стать позиция союзников США в Европе, таких как Великобритания.

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— Америка пока точно согласна на то, что Украина не будет членом НАТО. Это не станет проблемой в дальнейших переговорах. Проблемы могут быть в целом вокруг ее нейтралитета и численности войск, — заявил он «Известиям». — Не стоит забывать и о том, что Лондон и Киев в январе подписали столетнее соглашение о сотрудничестве, и там затрагивается военная сфера, в том числе вопрос о размещении британского флота в портах Одессы и Николаева. Британия снова становится большой проблемой на пути к урегулированию. Я очень сомневаюсь в положительном исходе в ближайшее время, но сохраняю осторожный оптимизм.

Напряженной остается обстановка и вокруг Запорожской АЭС. Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян считает, что именно здесь России придется пройти еще не мало серьезных испытаний.

— Киев не даст работать атомной электростанции не на Украину, о чем говорил сам Зеленский. Следовательно, не исключены попытки обстрела ЛЭП — объектов энергетической инфраструктуры. Любая такая атака может быть расценена как срыв Украиной 30-дневного «частичного перемирия», так как согласно Конституции РФ, ЗАЭС находится на российской земле. Для Киева же ЗАЭС, подключенная к российской энергосистеме, превращается в живую мишень, — заявил Тигран Мелоян «Известиям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Хотя телефонная беседа Путина и Трампа стала одной из самых долгих в истории переговоров США, быстрое продвижение сторон в мирном урегулировании вряд ли возможно, полагает директор российских программ Архива национальной безопасности при университете Джорджа Вашингтона Светлана Савранская.

— Похоже, что диалог не оправдал ожиданий американского президента и его окружения. Вместо договоренности о путях завершения конфликта или прекращении всех боевых действий на 30 дней мы видим, что стороны достигли только частичного решения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и боевых действий на море. Прорыва не произошло. Из довольно кратких официальных сообщений можно сделать вывод, что Трамп и Путин не нашли согласия по самым чувствительным вопросам, таким как вопрос о территориальном разграничении и о западных миротворцах на Украине, — заявила эксперт «Известиям».

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19 марта Трамп созвонился с Зеленским и рассказал ему о ходе переговоров с российской стороной. Длительность телефонной беседы была заметно скромнее — около часа. Американский лидер заявил, что этот разговор нужен был для сближения позиций Москвы и Киева. Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме после беседы американского и украинского президентов. Там также отметили, что Путин и Трамп в разговоре согласились: украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром».

Стоит отметить, что украинское урегулирование — лишь одна из тем, которую обсуждают РФ и США. Важным аспектом остается налаживание двусторонних отношений. Как утверждают в Кремле, президенты хорошо понимают друг друга, у них есть взаимное доверие, и они намерены поэтапно идти по пути нормализации взаимодействия. Ключевой областью остается экономика и торговля.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Так, в интервью телеканалу Fox Дональд Трамп отметил, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона. Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США сотрудничество в этой области.