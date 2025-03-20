С вас товар: торговля РФ и США может возрасти вдвое в 2025-м

Товарооборот России и США уже к концу 2025 года может возрасти в два раза — до $8 млрд, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Однако эта цифра все равно будет относительно небольшой по сравнению с показателем, зафиксированным в торговле с Европой — в прошлом году он превысил $140 млрд. Позитивные сдвиги могут произойти после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта, во время него президенты обсудили в том числе экономическое взаимодействие. РФ способна возобновить поставки за океан топлива и металлов, а США — направлять нам технику и комплектующие. Что будет с санкционным режимом в 2025 году — в материале «Известий».

Какие экономические вопросы обсудили Путин и Трамп 18 марта

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который посвятили не только международной повестке. На сайте Кремля уточнили, что лидеры двух государств обсудили в том числе вопросы о перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Американский президент тоже поделился деталями разговора: «С Россией у нас не так много торговли, но они хотели бы ее увеличить, и мы тоже. У них есть ценные ресурсы, включая значительные запасы редкоземельных металлов. Россия обладает огромной территорией — крупнейшей в мире. И на этой земле есть ресурсы, которые нам могут пригодиться, равно как и другим странам».

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы извлечь пользу из американской экономики. А на сайте Белого дома после разговора появилось заявление, что укрепление сотрудничества США и РФ после урегулирования украинского конфликта откроет путь к масштабным экономическим соглашениям и усилению глобальной стабильности.

Сейчас объем взаимной торговли России и США действительно небольшой. В прошлом году он составил $3,5 млрд — это минимум с 1992-го. Для сравнения: товарооборот России и Европы в прошлом году был в 40 раз больше — $141,5 млрд, а с Китаем он составил $245 млрд.

Но так было не всегда. До начала спецоперации США считались четвертым торговым партнером РФ и третьим по размеру импортером, рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская. По итогам 2021-го товарооборот составлял $35 млрд.

Нормализация отношений между Россией и США, которую запустили в последние недели, приведет к тому, что к концу этого года объем взаимной торговли вырастет в 1,5–2 раза — до $6–8 млрд, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в ближайшие годы он все равно останется ниже, чем с другими странами, которые сейчас выступают нашими основными партнерами, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Чем могут быть полезны друг другу Россия и США

Потенциал восстановления экономических отношений находится прежде всего в тех отраслях, в которых было развито сотрудничество до введения санкций, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В частности, в 2021 году Вашингтон закупал у Москвы нефть, известь, цемент, камень, стекло и даже жемчуг, уточнила она.

Расти товарооборот будет в основном за счет экспорта со стороны России, а не благодаря ввозу товаров из США в нашу страну, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В первую очередь Америка начнет закупать минеральные удобрения и металлы, полагает она.

Восстанавливая торговые отношения, Соединенные Штаты откроют России доступ к технологиям, особенно промышленным — для добычи нефти, производства сжиженного природного газа (СПГ), нефтесервиса, а также предоставят возможности покупать транспортное оборудование (самолеты, комплектующие), продукцию машиностроения и электронику, полагает Ольга Беленькая.

— Международная торговля устроена так, что любые страны при правильном подходе могут быть выгодны друг другу. В частности, российский рынок сейчас более свободен от европейских конкурентов и, учитывая курс Европы на продолжение санкционного давления, американские производители смогут занять хорошие позиции, — подчеркнул научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Дмитрий Кузнецов.

Когда Россия и США начнут активно торговать друг с другом

С другой стороны, вряд ли товарооборот будет наращиваться быстрыми темпами — ведь США сейчас взяли курс на протекционизм. Трамп решительно настроен сократить ввоз товаров из других стран в Америку — это существенно снизит возможности Штатов полноценно извлекать выгоды от международной торговли, считает Дмитрий Кузнецов.

Также Дональд Трамп сейчас проводит политику самообеспечения страны нефтью и защиты американских металлургических компаний, поэтому может возникнуть определенный конфликт интересов при допуске российских экспортеров на американский рынок, подчеркнула Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Другой риск для развития экономических отношений между двумя странами — санкционный режим, который значительно ужесточался в последние годы, и вряд ли его быстро свернут. Например, американский конгресс может заблокировать какие-то послабления, которые предложит Белый дом, добавил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

По его словам, администрация Трампа способна точечно улучшить торговлю, но в целом отношения, скорее всего, останутся в режиме «холодного прагматизма».

В ближайшее время не стоит ждать каких-то резких изменений в экономических отношениях России и США, резюмировала Ольга Беленькая. Она уточнила: все введенные за последние три года санкции вряд ли оперативно отменят, а для восстановления отношений с западными странами потребуется длительное время.