Широта Эквадора: республика готова увеличить поставки фруктов в Россию

В 2025 году Эквадор планирует увеличить экспорт экзотических фруктов, а также рыбы и морепродуктов в Россию, сообщил «Известиям» посол латиноамериканского государства в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. По его словам, поспособствовать экономическому взаимодействию наших стран может в том числе окончание украинского кризиса. Россию в этом году посетят несколько делегаций предпринимателей из Эквадора. В случае потенциальной отмены антироссийских санкций улучшиться может и товарооборот РФ с другими странами Латинской Америки, говорят в экспертном сообществе.

Эквадор заинтересован усилить торговое взаимодействие с РФ

На фоне переговоров о возможном завершении конфликта между Москвой и Киевом Эквадор рассчитывает увеличить поставки своей продукции в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве латиноамериканской страны в РФ.

— Благодаря текущим переговорам о возможном прекращении конфликта ожидается, что более благоприятная обстановка приведет к увеличению эквадорского экспорта в Россию в 2025-м. В этом году Эквадор намерен расширить список компаний, имеющих разрешение на экспорт в Россию, особенно в секторе аквакультуры. Кроме того, есть интерес к укреплению экспорта экзотических фруктов, таких как питахайя, а также продуктов переработки, таких как замороженные брокколи, — говорит посол Эквадора Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Чтобы усилить торгово-экономическое сотрудничество, в ближайшие недели Эквадор посетит делегация АвтоВАЗа, чтобы изучить возможность возвращения на автомобильный рынок латиноамериканской страны, говорят в посольстве. «Известия» ранее направляли запрос в российскую компанию.

Кроме этого, c целью поиска новых возможностей для сотрудничества с 8 по 10 сентября 12 эквадорских компаний, специализирующихся на экспорте цветов, посетят Москву для участия в выставке Flowers Expo, говорит дипломат. Чуть позже в сентябре (16–19 сентября) в российскую столицу для участия в выставке продуктов питания WorldFood Moscow приедет делегация одной из местных компаний. А в октябре, как сообщают в посольстве, эквадорские бизнесмены примут участие в специализированном мероприятии для рыболовов в Санкт-Петербурге.

В 2024 году объем эквадорского экспорта в Россию и ЕАЭС снизился на 2,14% по сравнению с 2023-м во многом из-за сокращения поставок бананов — они составляли 63% от всей продукции, которую латиноамериканское государство направляет в регион. Среди причин — сложные климатические условия, которые повлияли на производственные мощности, инфляция и падение рубля, что сделало эквадорские бананы более дорогими для российского покупателя. Посол также отмечает влияние временной приостановки экспорта бананов с 2 по 16 февраля по политическим причинам, а также логистические сложности.

Справка «Известий» В конце января прошлого года разгорелся скандал вокруг эквадорских бананов, когда президент страны Даниэль Нобоа принял решение передать США вооружение советского образца. В обмен на это Кито должен был получить современное американское оружие на $200 млн. В ответ Москва распорядилась ограничить импорт эквадорских бананов в Россию. Позже ограничения были сняты, но в 2024-м общий объем экспортированных бананов оказался самым низким с 2012 года — в общей сложности 1,1 млн т за 10 месяцев.

Несмотря на это, Россия остается стратегическим партнером Кито и важным направлением для эквадорского экспорта, говорит Хуан Фернандо Ольгин Флорес. В условиях падения экспорта бананов Эквадору удалось увеличить поставки других товаров. Так, например, в 2024 году Россия получила на 29% больше креветок, почти на 7% — роз, увеличился экспорт какао (+548%) и рыбы (+38%).

Развитие торговли со странами Латинской Америки

Диалог России и США способен позитивно сказаться и на экономических отношениях Москвы с другими странами латиноамериканского региона, считают в экспертном сообществе, однако процесс может оказаться достаточно продолжительным.

— Есть надежда, что расширится импорт из Андских стран, который сильно просел за эти годы. Речь идет, например, об Аргентине. С этими странами у нас достаточно ограниченный круг товаров. К тому же сократила свои поставки в РФ и Мексика, она ранее нам поставляла электронику и оборудование, — говорит «Известиям» руководитель Центра экономических исследований ИЛА РАН Людмила Симонова.

Что касается Аргентины, то ранее в интервью «Известиям» посол РФ в этой стране сообщал, что по итогам первых трех кварталов 2024-го двусторонний товарооборот снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причем одной из основных причин дипломат обозначил западные санкции, затрудняющие логистику и взаиморасчеты.

Нормализация на международной арене может позитивно сказаться на торговых отношениях России и Бразилии. Эта страна сейчас один из ключевых экономических партнеров Москвы в Латинской Америке, во многом это связано с тем, что Бразилия входит в БРИКС, а также с тем, что сторонам, по словам эксперта, удалось достичь дедолларизации в коммерческих отношениях. На Бразилию приходится более 70% товарооборота в регионе, однако и тут отмена санкций позволит Москве начать поставки машинного оборудования, транспортных средств и электроники, отмечает Людмила Симонова.

Кроме того, важный фактор — сложные отношения Дональда Трампа с рядом стран Латинской Америки.

— Страны этого региона будут страдать от политики Дональда Трампа в контексте пошлин. Надо понимать, что раз эти компании теряют позиции на американском рынке, они будут стремиться больше торговать с Россией и Китаем, — сказала эксперт.

2 апреля вступят в силу 25-процентные торговые пошлины США в отношении товаров из Мексики и Канады. На эту меру Вашингтон пошел из-за того, что соседние страны в недостаточной мере, по мнению новой американской администрации, борются с поставками синтетического наркотика фентанила. Экономисты уже подсчитали: в 2025 году ВВП страны понизится на 1,3%, а в 2026-м — на 0,6%. Таким образом, Мексика в ближайшие два года может стать единственной страной G20 в рецессии.

США также ввели пошлины на поставки стали и алюминия из-за рубежа, что негативно отразилось на Бразилии — одном из крупнейших поставщиков этих товаров в Соединенные Штаты наряду с Канадой и Мексикой. От введения 25-процентных тарифов Бразилиа потеряет около $1,5 млрд, а производство металла сократится в среднем на 700 тыс. т, отмечают специалисты.