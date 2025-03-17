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Сладкий и гладкий: россиян хотят накормить отечественными бананами

Экономисты высказывают сомнения в реалистичности этих планов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выращивание бананов в России может снизить цены на них в полтора-два раза, считает экономист Игорь Балынин. Также производство этих фруктов даст нашей стране прирост рабочих мест и создаст экспортный потенциал. Однако не все эксперты разделяют такую позицию. Выращивание бананов в условиях российского климата требует больших инвестиций в теплицы и дополнительные системы освещения. Кроме того, производители могут столкнуться с высокими затратами на импортные семена, коммунальные услуги и трудовые ресурсы. Сколько бананов сейчас закупает Россия и как быстро окупятся инвестиционные затраты на свое производство — выясняли «Известия».

Сколько бананов импортирует Россия и на какую сумму

В Россию в год импортируется бананов примерно на $1,5 млрд, приводит данные эксперт Экономического совета ЛДПР, заместитель председателя совета Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.

«Поэтому в плане продовольственной безопасности выращивание бананов внутри страны интерес представляет. Но на цены это вряд ли повлияет, так как на сегодняшний день требуются большие инвестиции в строительство теплиц, так как все-таки банан — это тропическая культура, для ее выращивания нужны особые условия в России», — говорит он.

доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению эксперта, в открытом грунте бананы расти не будут. Кроме того, им требуется дополнительное освещение, особенно в зимний сезон.

В 2024 году, по данным АКРА, Россия импортировала примерно 1,4 млн т бананов. В Ставропольском крае в следующем году планируется собрать первый в России урожай бананов, сообщал ранее глава минсельхоза региона Сергей Измалков. По его словам, промышленный комплекс по выращиванию плодов создадут в Невинномысске на площади 46 га.

бананы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако эксперты выражают сомнения в способности такого комплекса обеспечить бананами всю страну.

— Комплекс в 46 га не сможет создать высококонкурентную базу для импортных бананов, поскольку бананы — это недорогой фрукт, широко употребляемый в питании населения. И во всем мире бананы считают фруктом для бедных. Это продукт с традиционно невысокой наценкой из-за его изначальной дешевизны. 150 рублей за фрукт, который доставляют через пол земного шара, — это крайне недорого, если учесть большое транспортное плечо, — говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Цена на бананы в России

Российская цена на бананы вполне конкурентна и отражает состояние мирового рынка этого продукта и текущий валютный курс. Оптовая цена на бананы из Центральной Америки и Эквадора без учета доставки и пошлин в I квартале 2025 года, по данным МВФ, составляла $1,3 за килограмм. То есть доставка, пошлины, НДС, наценка розничной торговли добавляют к цене порядка 50%, утверждает д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский.

— С учетом того, что российский климат не столь благоприятен для выращивания бананов, как климат тропических стран, нужно с осторожностью подходить к оценкам, что себестоимость производства будет ниже. Наоборот, можно ожидать, что рост затрат на производство перекроет выгоду, связанную с уменьшением плеча доставки, — говорит он.

огурцы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С тем, что выращивание бананов в России не даст весомого ценового преимущества, солидарна и Косарева.

— Получится как с тепличными огурцами, цены на которые после новогоднего ажиотажа так и не упали. В килограмме российского огурца (а соответственно, и будущего банана) значительная часть издержек придется на затраты на НИОКР, импортные семена и черенки, коммунальные услуги для тепличного комплекса, которые подорожали на 10% по итогам 2024 года и которые станут дороже еще на 11,9% в 2025 году. Плюс трудовые ресурсы (из-за кадрового голода зарплаты в сельхозсекторе выросли на 20–35% в 2024 году в зависимости от профессии и региона), удобрения и прочее, — перечислила эксперт.

По ее словам, всё это не позволит стоимости килограмма бананов упасть в цене вчетверо даже при относительно небольших транспортных издержках, как уверяют некоторые специалисты. К тому же нужны исследования, чтобы понять, какие типичные для российского Черноземья растения, грибки и насекомые могут оказаться губительными для неадаптированных культур.

Сколько бананов планируют выращивать в России

В России пока слишком много проектов по выращиванию бананов, отмечает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

— Стоимость инвестиций в проект по выращиванию бананов оценивается в 1,4 млрд рублей. Чтобы заменить значимую часть импорта, например 20%, потребуется произвести примерно 280 тыс. т бананов, — говорит он.

бананы
Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

Эта цифра эквивалентна реализации около 70%, как в Ставропольском крае, в рамках которого планируется выращивать около 4 тыс. т бананов в год. «Общая сумма инвестиций в таком случае должна составить около 100 млрд рублей», — подсчитал аналитик.

По оценке Антона Тренина, перспектива данных вложений в производство бананов выглядит спорной, так как эта сумма является значительной и составляет порядка 10% от общего объема годовых инвестиций в основной капитал всего сельского хозяйства России.

— В России существует множество направлений в сельском хозяйстве, развитие которых более приоритетно. Кроме того, с экономической точки зрения проект также вызывает вопросы, поскольку бананы требуют длительного периода созревания и постоянной температуры не ниже 15 градусов по Цельсию. Это существенно увеличивает затраты на поддержание необходимых условий для их выращивания по сравнению с естественными условиями. Именно поэтому цены на бананы не упадут вдвое, — прокомментировал эксперт.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минсельхоз и Россельхознадзор. Представители Россельхознадзора заявили, что вопрос находится в компетенции Министерства сельского хозяйства. Министерства к моменту публикации материала не ответили на запросы «Известий».

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