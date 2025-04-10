В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги. Об этом 10 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
По его информации, ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения самолетов гражданской авиации.
Кореняко 9 апреля сообщал, что в аэропортах Внуково и Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В тот же день он уточнил, что ограничения на работу воздушной гавани Внуково были сняты.