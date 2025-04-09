В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на работу аэропорта Внуково сняты. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Внуково в 23:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В этот день Кореняко сообщил, что в аэропортах Внуково и Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили «Известиям», что прием и выпуск воздушных судов был временно ограничен с 22:47 мск.