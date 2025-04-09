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Мерц заявил о планах по развитию шведской модели воинского призыва в ФРГ

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Новое правительство Германии будет развивать воинский призыв в ФРГ по шведской модели. Об этом 9 апреля заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами.

При этом он подчеркнул, что военная служба в стране останется добровольной.

«Мы надеемся, что при достаточном количестве добровольцев мы сможем обеспечить рост численности бундесвера», — сказал политик на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале Phoenix.

Молодые люди в Швеции ежегодно проходят онлайн-опрос, по итогам которого в армию на обязательной основе отбираются наиболее подходящие кандидаты, исходя их текущих потребностей вооруженных сил.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкие СМИ, в конце 2024 года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава и сильным износом военной инфраструктуры. Также немецкая армия испытывает недостаток военной техники.

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Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшая второе место на досрочных парламентских выборах в ФРГ, впервые возглавила рейтинг популярности партий страны. ХДС, по данным опросов, имеет поддержку на уровне 24%.

Издание Tagesspiegel 27 марта узнало, что три бывших члена комитета бундестага по обороне от ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали новое правительство закрепить в коалиционном соглашении возвращение воинской повинности на фоне обострения ситуации в мире. Бывший уполномоченный по делам обороны от СДПГ Ханс-Петер Бартельс заявил, что иначе бундесвер не сможет адаптироваться к текущему международному положению.

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