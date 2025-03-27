В Германии призвали новое правительство вернуть призыв в бундесвер

Три бывших члена комитета бундестага по обороне от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали новое правительство закрепить в коалиционном соглашении возвращение воинской повинности на фоне обострения ситуации в мире. Об этом 27 марта пишет Tagesspiegel.

Бывший уполномоченный по делам обороны от СДПГ Ханс-Петер Бартельс заявил, что время добровольческой армии прошло и без призыва. Бундесвер не сможет адаптироваться к современной ситуации.

«Время мирных дивидендов с чисто добровольческой армией безвозвратно прошло. Без возрождения воинской повинности в адаптированной форме бундесвер не станет больше, боеспособнее и оперативнее», — заявил Бартельс.

Он призвал за ближайшие четыре года увеличить численность армии как минимум до 250 тыс. человек.

Бывший уполномоченный по вопросам обороны от ХДС Клэр Мариенфельд-Чесла заявила, что также поддерживает возвращение к призывной армии под предлогом усиления обороноспособности ФРГ.

Бывший уполномоченный по делам обороны от СДПГ Райнхольд Роббе уточнил, что нынешняя мировая обстановка не похожа на 2011 год, когда армия полностью перешла на контрактную основу, и добавил, что воинская повинность должна распространяться и на женщин.

По словам издания, позиция по возвращению призывной армии от экс-уполномоченных по обороне от СДПГ противоречит позиции их собственной партии на переговорах о коалиции. В СДПГ считают, что «новая воинская повинность должна основываться на добровольности».

Ранее, 24 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус призвал победивший на парламентских выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поскорее обеспечить финансирование новых трат на вооруженные силы. Он уточнил, что у ФРГ есть возможность нарастить бюджет его ведомства в два раза за ближайшие годы.

Генсек НАТО Марк Рютте 23 февраля в поздравлении лидеру союза Фридриху Мерцу указал на важность увеличения расходов на оборону в Европе. Он также уточнил, что ожидает возможности поработать с Мерцем в «решающий момент» для безопасности континента.