Военный атом: в Восточной Европе усиливается раскол из-за размещения ядерного оружия

В Болгарии не допустят появления ядерного оружия Франции на территории страны, выяснили «Известия». При этом Польша призывает союзников рассредоточить у себя подобные арсеналы. В Румынии считают маловероятным, что оружие массового поражения будет размещено в непосредственной близости от восточной границы НАТО. Против распространения ядерного оружия в Восточной Европе выступают и США. Ранее Франция предложила развернуть над Европой «ядерный зонтик». О перспективах милитаризации Восточной Европы и реакции других стран, в том числе РФ, — в материале «Известий».

Где Франция может разместить ядерное оружие

Дискуссия о размещении французского ядерного оружия в странах Европы началась после обращения президента этой республики Эммануэля Макрона к нации 5 марта. В нем он предложил Европе использовать французский арсенал ядерного сдерживания для защиты всего континента от угроз со стороны России. При этом контроль за этим оружием и решение о его применении Париж намерен оставить за собой.

После этого Макрон вознамерился разместить две эскадрильи истребителей Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе Люксей на границе с ФРГ в 2035 году. Отметим, что эта база использовалась для базирования бомбардировщиков с ядерными бомбами во время холодной войны.

Авиабаза французских ВМС Люксей на границе с ФРГ Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В Болгарии не допустят размещения французского ядерного оружия на территории страны, если правительство заявит о таких планах, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по внешней политике парламента Болгарии, член оппозиционной партии «Возрождение» Ангел Георгиев. Он напомнил, что София подписала договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— «Возрождение» категорически против размещения французского ядерного оружия, а также любых иностранных вооруженных войск на территории нашей страны. Это относится к государствам НАТО. Мы не допустим, чтобы это произошло, и будем активно работать над тем, чтобы предотвратить это, если болгарское правительство заявит о подобных намерениях. Болгария — сторона договора о нераспространении ядерного оружия, — подчеркнул Георгиев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в окружении военных летчиков на авиабазе Люксей Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Болгария последовательно выстраивает сотрудничество с Францией в атомной и военной сферах. В феврале 2024-го Париж и София подписали соглашение о намерениях в области сотрудничества в сфере атомной энергетики. Среди прочего стороны намерены работать над долгосрочным планированием строительства в Болгарии новых атомных объектов, включая малые и крупные реакторы. Летом 2022 года руководитель главного управления вооружений Франции Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радаев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО. В Болгарии находится четыре военных объекта альянса, включая две авиабазы — Безмер и Граф Игнатьево.

В Польше заявили, что готовы рассмотреть французское предложение о размещении ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр республики Дональд Туск отметил: Варшава ведет «серьезные разговоры» с французами по поводу их проекта «ядерного зонтика». Свою поддержку предложениям Макрона выразили и в Литве. А лидер партии ХДС в Германии и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц хоть и исключил вариант, при котором Германия будет иметь собственное ядерное оружие, но заявил, что намерен обсудить с Францией и Великобританией вопрос защиты Европы за счет их ядерных сил.

Авиабаза НАТО Безмер в Болгарии Фото: US Air Force

Однако в Восточной Европе имеются и более осторожные голоса, которые выступают против милитаризации региона. Например, глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции. Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан считает маловероятным, что ядерное оружие будет размещено в непосредственной близости от восточной границы НАТО, несмотря на запрос Польши.

Что касается северных стран, то шведский премьер Ульф Кристерссон в мае 2024-го заявил: его страна будет открыта для американского ядерного оружия, если разразится война. В то же время Финляндия не планирует размещать на своей территории такое оружие, сообщил в прошлом году президент страны Александр Стубб. В МИД обоих государств отказались от комментариев по поводу базирования французского ядерного оружия.

Состояние ядерного оружия Франции

Сейчас «ядерный зонтик» Европе обеспечивают США. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в этом регионе находилось около 100 ядерных бомб B61. Они размещены на шести авиабазах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. В России неоднократно заявляли, что считают неприемлемым размещение американского ядерного оружия в Европе.

Французский ядерный арсенал в последнее десятилетие остается неизменным; в нем порядка 290 боеголовок, отмечают в «Бюллетене ученых-атомщиков». В отличие от США у Франции только два компонента ядерной триады из трех: воздушный и морской.

Французский палубный истребитель-бомбардировщик Rafale MF3 с ракетой ASMPA взлетает с палубы авианосца Фото: MBDA

На море Париж располагает четырьмя ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) типа Triomphant, которые несут дальнобойные ракеты и стоят на вооружении с 1997 года. У подлодок Triomphant заканчивается срок службы к 2030-м годам, поэтому во Франции приступили к разработке новой субмарины — SNLE-3G.

В основе воздушного компонента французских сил — крылатая ракета ASMPA дальностью порядка 500 км. Их способны нести два типа самолетов — истребитель-бомбардировщик наземного базирования Rafale BF3 (около 40 штук) и палубный истребитель-бомбардировщик Rafale MF3 (10 штук). Эти самолеты могут лететь без дозаправки порядка 2 тыс. км.

Атомная подводная лодка типа Triomphant Le Vigilant ВМС Франции Фото: TASS/AP/Francois Mori

Французская ядерная доктрина строится на следующем принципе: обеспечить собственную защиту, сделав ущерб потенциального агрессора несоразмерно большим. Применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», указано в «Стратегическом обзоре по вопросам обороны и национальной безопасности» от 2017 года. Это значит, что для развертывания «зонтика» над всей Европой придется менять и доктрину.

Ядерный арсенал Франции на сегодня остается достаточно приличным. В отличие от многих западных стран Пятая республика не прекращала его модернизацию. Франция могла бы увеличить свой арсенал, тем более что в период холодной войны Париж обладал весьма совершенными баллистическими ракетами промежуточной, средней и малой дальности, сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Французский истребитель-бомбардировщик наземного базирования Rafale BF3 во время дозаправки в воздухе Фото: US Air Force

— Хватит этого или нет (для развертывания ядерного зонтика. — Ред.), сказать сложно, потому что надежность ядерного сдерживания измеряется не только количеством, но и качеством, доктриной и потенциалом, — отметил эксперт.

Французам будет очень интересно получить какое-то европейское участие в развертывании своего «ядерного зонтика». В частности, речь может идти о финансовой помощи или участии сил общего назначения в обеспечении боевого патрулирования собственно французских носителей ядерного оружия.

Реакция других держав на инициативы Макрона

Перспектива милитаризации Европы и развертывания французских ядерных сил потенциально может ухудшить и без того сложную ситуацию в регионе. Поэтому инициативы Макрона вызывают неприятие у России и США.

Заявления президента Франции о «ядерном зонтике» для европейского континента весьма опасны, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Европа действует агрессивно на фоне новой администрации США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика Макрона — прямая угроза в адрес нашей страны. По словам российского министра, для спасения собственной репутации французский лидер «может пойти на совершенно бездумные поступки».

Учебный пуск американской баллистической ракеты Minuteman III с территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии Фото: Global Look Press/Senior Airman Clayton Wear

Президент США Дональд Трамп выступил против дальнейшего распространения ядерного оружия на восток Европы, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News 14 марта. Сам Трамп подчеркнул, что больше заинтересован в разоружении ядерных стран, нежели в том, чтобы накалять обстановку.

— Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше (ядерного оружия. — Ред.), у Китая в течение 4–5 лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна, — заявил Трамп.

Российский подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» перед выходом на маршруты боевого патрулирования Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В феврале американский лидер подтвердил свое намерение вести переговоры с Россией и Китаем о сокращении числа ядерных боезарядов. А во время своего телефонного разговора 18 марта лидеры РФ и США обсуждали среди прочего «налаживание взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности».

Если Франция всё же договорится о размещении своего ядерного оружия на территории одной из европейских стран, то Парижу потребуются значительные ресурсы и время на подготовку инфраструктуры. На фоне диалога США и РФ Франция вместе с Великобританией стали лидерами радикального антироссийского лагеря. Напомним, что одной из причин начала СВО стал отказ НАТО предоставить России гарантии безопасности, включая отвод инфраструктуры альянса на границы 1997 года. Возможное размещение французского ядерного арсенала в Восточной Европе создаст новые угрозы для России и только усилит конфликт.