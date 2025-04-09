АдГ впервые возглавила рейтинг популярности партий ФРГ

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшая второе место на досрочных парламентских выборах ФРГ, впервые возглавила рейтинг популярности партий страны. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

По данным Ipsos, уровень поддержки АдГ достиг 25%, в то время как поддержка победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упала до 24%.

При этом уточняется, что уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) остался на уровне 15%, что является худшим показателем за последние годы.

Газета Bild со ссылкой на данные института INSA 5 апреля сообщила, что АдГ достигла уровня популярности фракции ХДС/ХСС. Согласно результатам опроса, за неделю рейтинг ХДС/ХСС снизился до 24%.

Секретарь партии АдГ Бернд Бауманн 13 марта отметил, что лидер ХДС Фридрих Мерц может стать канцлером ФРГ на очень непродолжительное время, так как немецкие избиратели не простят ему обман и мошенничество.