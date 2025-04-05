АдГ впервые в истории догнала блок ХДС/ХСС в рейтинге политических партий ФРГ
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые достигла уровня популярности фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом 5 апреля сообщает газета Bild со ссылкой на данные института INSA.
Согласно результатам опроса, за последнюю неделю рейтинг ХДС/ХСС снизился до 24%. В то же время поддержка АдГ выросла на два процентных пункта и достигла такого же уровня.
Таким образом, впервые в истории наблюдений обе политические силы сравнялись по уровню поддержки избирателей.
Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 марта заявила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пытается совершить «финансовый госпереворот» ради увеличения военных расходов и помощи Украине.
Ранее в тот же день секретарь АдГ Бернд Бауманн заявил, что Мерц может стать канцлером ФРГ на очень непродолжительное время, так как немецкие избиратели не простят ему обман и мошенничество.