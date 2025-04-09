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Эксперт предрек большую опасность для ЕС после атаки ВСУ на станцию «Кореновская»

Чирков: атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру представляют угрозу для ЕС
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру представляют большую опасность для Евросоюза (ЕС). Последствия таких ударов ощущаются даже в случае неудачных атак. Таким мнением в беседе с «Известиями» 9 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Подобные действия либо напрямую нарушают поставки, либо провоцируют рост цен на энергоносители — газ, электроэнергию», — отметил он.

По его словам, атаки украинских сил подрывают стабильность экономики ЕС и могут рассматриваться как недружественный шаг не только по отношению к России, но и к другим странам, включая Турцию, которая зарабатывает на энерготранзите.

«Европа и так несет огромные потери из-за высоких энергозатрат. Такие удары лишь усугубляют ситуацию и выглядят особенно странно, учитывая, что ЕС остается одним из главных спонсоров Украины», — заявил экономист.

По его мнению, атаки на энергообъекты не только вредят странам региона, но и ставят под угрозу возможные мирные инициативы.

«Отказ от ударов по энергетике — одно из ключевых условий потенциальных соглашений с Россией. Подобные действия абсолютно нелогичны и контрпродуктивны», — подытожил Чирков.

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Ранее, 9 апреля, в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что украинские военнослужащие атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «Известиям», что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры в России могут повлиять на простых потребителей за рубежом. Он не исключил, что в моменте могут измениться цены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.

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