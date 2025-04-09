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ВСУ атаковали обеспечивающую газоснабжение «Турецкого потока» станцию «Кореновская»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает энергоснабжение «Турецкого потока». Об этом 9 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВСУ совершена атака <...> по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток»», — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что атаки восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ были отражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами. Станция не повреждена.

Кроме того, украинские военнослужащие с помощью двух дронов атаковали газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк. На безопасной от объекта дистанции атакующие БПЛА были уничтожены, отметили в Минобороны.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики за минувшие сутки. В ведомстве уточнили, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков высоковольтные линии отключились в Курской области. Также, дроны ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской и Ростовской областях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.

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