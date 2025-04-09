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ВСУ за сутки четырежды атаковали объекты российской энергетики

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды атаковали объекты российской энергетики за минувшие сутки. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрела со стороны ВСУ Курской области отключилась высоковольтная линия. Также без электроснабжения остались жители села Большое Солдатское.

Кроме того, аналогичный обстрел ВСУ привел к отключению высоковольтной линии в Беловском районе, оставив без света жителей сел Камышное и Крупец.

В Запорожской области украинский ударный беспилотник атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию, в результате чего была повреждена ветроэнергетическая установка. По данным Минобороны РФ, это снизило рабочую мощность станции на 3,25 МВт.

Также в Ростовской области была зафиксирована атака украинского дрона. В связи с этим был поврежден провод и отключилась высоковольтная линия. Около 400 бытовых потребителей в Каменском районе остались без электроснабжения.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.

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