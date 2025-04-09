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Эксперт назвал последствия ударов ВСУ по энергетике РФ для потребителей в Европе

Эксперт Фролов: удары по объектам энергетики РФ могут повлиять на Европу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры в России могут повлиять на простых потребителей за рубежом. Об этом 9 апреля «Известиям» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Эти удары повлияют на промышленность, если они достигнут результата, они могут повлиять на промышленность, притом не российскую, они могут повлиять на простых потребителей в Европе, Турции, Сербии», — пояснил эксперт, добавив, что людям, которые принимают подобные решения, всё равно.

По его словам, атака ВСУ не затронет российский рынок энергетики.

«Мы накопили уже достаточно богатый опыт, как реагирует рынок на удары по российской энергетической инфраструктуре. <…> Рынок реагирует никак», — подчеркнул Фролов.

Он добавил, что угрозы поставкам российского газа сегодня нет.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока». Там добавили, что атаки восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ были отражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами. Станция не повреждена.

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