Адвокат Гуцул назвал безосновательным требование продлить ее арест
Сторона обвинения не предоставила в суде доказательств вины главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 9 апреля журналистам сообщил ее адвокат Сергей Морару после заседания суда.
«Спустя две недели заключения не было проведено никаких действий в отношении Евгении Гуцул и не было представлено ни одного доказательства. Ни один из свидетелей не был заслушан, хотя прокурор требовал ее предварительного ареста, чтобы получить доказательства», — приводят его слова ТАСС.
Кроме того, он считает, что ходатайство прокуроров по поводу продления ареста главы Гагаузии еще на 20 дней является безосновательным.
В этот же день Гуцул потребовала проведения открытого заседания суда по вопросу продления ее ареста.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.