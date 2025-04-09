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Гуцул потребовала провести открытый суд по вопросу продления ее ареста

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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого заседания суда по вопросу продления ее ареста. Соответствующее заявление она сделала 9 апреля перед заседанием суда.

«Мы будем ходатайствовать в суде для того, чтобы заседание было открытым, потому что нам нечего скрывать и чтобы некомпетентный прокурор этого дела не мог после заседания нагло лгать и вводить в заблуждение журналистов и общественность», — сказала Гуцул журналистам.

Заседание идет в закрытом режиме. К тому же прокуроры хотят накинуть Гуцул еще 20 суток.

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Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.

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