В Белгородской области задержан мужчина за хищение более 1 млн рублей из бюджета
В Белгородской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан 50-летний мужчина. Об этом 9 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) по региону.
«Расследуется уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Белгородской области, подозреваемого в совершении мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — написали в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь командиром общественного объединения правоохранительной направленности, создал подложные документы о выходах на дежурство сотрудников, которые на самом деле не принимали участия в мероприятиях.
По словам СК, эти документы позволили перевести на банковские счета фальшивых «дежурных» более 1 млн рублей. Эти средства фигурант распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету города Белгорода.
«Следователями СК фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.
Ранее, 7 апреля, в Магаданской области в результате прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при добыче скального грунта. В ходе проверки установлено, что поставленный скальный грунт был добыт незаконным образом с ближайшего карьера. Соответственно, расходов, связанных с приобретением материалов и доставкой, не было.