В Магаданской области установили факт мошенничества на 14 млн рублей при добыче грунта
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- В Магаданской области установили факт мошенничества на 14 млн рублей при добыче грунта
В Магаданской области в результате прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при добыче скального грунта. Об этом 7 апреля рассказала Генпрокуратура РФ.
«В целях реализации мероприятий государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской области» между МОГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и гидротехнических сооружений» и ООО «Коммерческий транспорт» заключен государственный контракт на поставку скального грунта в с. Тауйск», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В ходе проверки установлено, что поставленный скальный грунт был добыт незаконным образом с ближайшего карьера. Соответственно, расходов, связанных с приобретением материалов и доставкой, не было. В результате правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее, 7 апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании группы из 15 человек, которые подменяли номера по указанию мошенников из-за рубежа. Уточняется, что в прошлом месяце была зафиксирована работа 28 сим-боксов и двух сим-банков, действовавших на территории пяти российских регионов.