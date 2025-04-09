Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве 9 апреля
Облачно, небольшой снег, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 9 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –5.
В Московской области днем ожидается от –3 до +2 градусов, а ночью температура может упасть до –8.
Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 апреля сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.