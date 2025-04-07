Вильфанд спрогнозировал возвращение весенней погоды в Москву на следующей неделе

Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в понедельник, 7 апреля.

«Постепенное повышение температуры прогнозируется к середине следующей недели. Температура воздуха 15, 16 апреля повысится до +15 градусов», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в ряде районов Москвы местами вырос до 13 см, а в Подмосковье — до 16 см, передает. RT. Он уточнил, что в Тушино сейчас 11 см, в центре столицы, на Балчуге, — 13 см.

Синоптик также сообщил, что за прошлые сутки в столице выпало до 38% от месячной нормы осадков. Метеорологи зафиксировали 10 мм осадков на опорной метеостанции ВДНХ, сообщает 360.ru.

Ранее, 5 марта, Вильфанд сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории РФ будет в пределах или чуть ниже нормы. Также он добавил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.