Синоптик рассказал о температуре воздуха этой весной в России

Температура воздуха весной 2025 года на территории России будет в пределах или чуть ниже нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в среду, 5 марта.

«Практически повсеместно (в мире. — Ред.) температура этой весной прогнозируется выше нормы. На территории нашей страны температура прогнозируется около нормы и даже чуть-чуть ниже нормы. Холодная погода прогнозируется в Канаде и на севере Соединенных Штатов Америки», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, прошедшая зима в России стала второй самой теплой в истории наблюдений, передает RT. На первом месте — зимний сезон 2019–2020 годов, уточняет «Москва 24».

Ранее, 1 марта, Вильфанд спрогнозировал потепление в столице в начале месяца. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов. Однако 26 февраля синоптик предупредил, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Как уточнил Вильфанд, средняя мартовская температура будет отрицательной.