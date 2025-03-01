В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве в начале марта
Несмотря на то, что в следующие выходные в Москве прогнозируются отрицательные ночные температуры, днем будет ожидаться потепление. Об этом 1 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Давление все-таки будет повышаться начиная с пятницы, поэтому ночные температуры преимущественно отрицательные, от –1 до –6 градусов», — отметил он в беседе с «Интерфакс».
Однако Вильфанд уточнил, что днем температура будет подниматься до +3 градусов, а в воскресенье, 9 марта, даже может достичь +6 градусов.
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил 27 февраля, что в Международный женский день, 8 марта, в Москве ожидается пасмурная погода. По его словам, в этот день ночью также прогнозируется небольшой минус.