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В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве в начале марта

Вильфанд: в Москве 9 марта температура может подняться до +6 градусов
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Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Несмотря на то, что в следующие выходные в Москве прогнозируются отрицательные ночные температуры, днем будет ожидаться потепление. Об этом 1 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Давление все-таки будет повышаться начиная с пятницы, поэтому ночные температуры преимущественно отрицательные, от –1 до –6 градусов», — отметил он в беседе с «Интерфакс».

Однако Вильфанд уточнил, что днем температура будет подниматься до +3 градусов, а в воскресенье, 9 марта, даже может достичь +6 градусов.

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Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил 27 февраля, что в Международный женский день, 8 марта, в Москве ожидается пасмурная погода. По его словам, в этот день ночью также прогнозируется небольшой минус.

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